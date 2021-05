Mein Vater goes Youtube

Mein Vater steht dazu. Mit Technik hat er nicht viel am Hut. Er besitzt ein Handy, um telefonieren zu können. Mehr Funktionen nutzt er nicht. Einen Computer sucht man bei ihm vergebens. Im Internet war er noch nie in seinem Leben unterwegs. Umso abgefahrener fand ich es, als mein Vater trötete: „Mensch, bei Youtube gibt es ja tolle Sachen.“ Okay, Papa. Jetzt mal von vorn. Seit wann kennst du Youtube – jene Plattform im Internet, auf der man sich Videos anschauen kann? „Ich nutze das jetzt, dank der Hilfe deines Bruders“, antwortete mein Vater grinsend. Und das kam so: Mein Vater war anscheinend an einer Diskussion zwischen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und SPD-Vize und Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert interessiert. Kurzerhand telefonierte mein Vater mit meinem Bruder, der ihn durch die Irrungen und Wirrungen des Internets übers Fernsehgerät navigierte und den Weg zu Youtube wies. Mit Pfeiltasten hoch und runter, Return und Enter hat es mein Vater schließlich geschafft. Mit eigenen Händen. Nur unter Anleitung. Papa, ich finde das mega! Was soll ich sagen? Mein Vater ist auf den Geschmack gekommen und will sich jetzt ganz viele Videos von Bob Dylan, Jonny Cash und Joan Baez anschauen. Dann viel Vergnügen, lieber Papa!