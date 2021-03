Wieder mehr O-Tage

Ja, es gab auch während der nun schon ein Jahr andauernden Pandemie schon solche Tage, sogenannte O-Tage. In der vergangenen Woche gab es zum Beispiel einen Tag, an dem es in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel keine Corona-Neuinfektion gab. Das konnte man zumindest der Statistik des Landkreises entnehmen. Solche Tage sind natürlich noch selten, aber erstrebenswert. Allerdings benötigen wir noch mehr derartige 0-Tage, um aus der Pandemie zu einem normalen Leben zurückkehren zu können. Am besten wären je Woche sieben 0-Tage. Aber auch in anderen Bereichen gab es schon 0-Tage. So gab es schon einzelne Tage, an denen es laut Polizei zu keinem nennenswerten Unfall, zu keinem Fall von häuslicher Gewalt oder keinen Einbruch oder Diebstahl gekommen ist. Solche Tage wünscht man sich natürlich auch immer mehr.

