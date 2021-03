Traummann auf Traumschiff

Als ich neulich (aus rein professionellen Gründen) Kontaktanzeigen studierte, rührte mich folgende besonders an: „Wo ist der Mann, der mich in meinen Aktivitäten begleiten will? Spazierengehen, Samba, klassische Literatur.“ Hätte Miss „Bitte melde dich!“ mich direkt gefragt, hätte ich geantwortet: Meine Liebe, dieser Mann steht im Vorgarten eines Rosamunde-Pilcher-Cottages oberhalb der cornwallschen Klippen, streichelt einen Golden Retriever namens Barney und glotzt hinaus aufs blaue Meer. Oder warten Sie, einen habe ich noch: Der sitzt auf dem Promenadendeck des Traumschiffs, liest Tolstois „Anna Karenina“ und lässt sich von Florian Silbereisen alias Kapitän Parger in Richtung eines tropischen Traum-Eilands im Indischen Ozean schippern. Was ich damit sagen will: Glauben Sie doch bitte nicht, Sie seien die einzige, die eine solche Mangelsituation umtreibt. Was meinen Sie wohl, wie viele verheiratete oder sonst wie verbandelte Frauen sich ebenfalls regelmäßig fragen: „Wo ist der Mann, der mich in meinen Aktivitäten begleiten will?“ Währenddessen klebt Monsieur wegen der Live-Übertragung der Tischtennis-WM vorm Fernseher, liefert sich online Schachduelle mit Wildfremden oder pruckelt in der Garage an irgendetwas unaufschiebbar Wichtigem herum.