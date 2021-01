Schön, dass Sie noch da sind, meine Herren. Hoffe, Sie sind wohlauf. Was ich zwischenzeitlich so getrieben habe? Nun, was dieser Tage halt geboten ist: essen, schlafen, arbeiten, lesen. Und sehr, sehr viel fernsehen... Aber damit ist jetzt Schluss. Aus. Vorbei. Corona hin oder her - habe mir fest vorgenommen, den maßlosen TV-Konsum langsam ausschleichen zu lassen. Genau. So heißt das. Können Sie in Beipackzetteln diverser Arzneimittel nachlesen: „…ausschleichen lassen, um etwaigen Stoffwechselentgleisungen entgegen zu wirken“.

Was mich zu dieser drastischen Glotzen-Entwöhnung veranlasst? Eine Überdosis an audiovisuellem Quark. Nehmen Sie zum Beispiel den Trailer für die Show des Welpentrainers André Vogt. Läuft auf Sixx, dem selbsternannten Mädels-Spatensender von Pro-Sieben-Sat.1, der einen auf Feminismus im rosa Girlie-Kostüm macht. Das hört sich dann so an: „Was Frauen und Welpen gemeinsam haben? Die verteidigen ihr Revier, sind besitzergreifend, ziemlich chaotisch, lassen sich nicht gerne was sagen und sind trotzdem unwiderstehlich.“

Meine Herren! Das nenne ich mal eine saubere Rolle rückwärts in Sachen Frauenbewegung! Oder sollte ich besser sagen: „Wuff, wuff“?