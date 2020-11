Ich glaube, wir sollten mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden, meine Herren. Sieben Monate soziale Isolation gehen an niemandem spurlos vorüber. Schon klar. Doch ich sorge mich zunehmend um unser mühsam trainiertes Modebewusstsein. Was ich während etwaiger Videochats in TV, Beruf oder Freundeskreis erblicke (vornehmlich im Kopf-Brust-Bereich) ist durchaus passabel. Aber ich komme nicht umhin, mir vorzustellen, wie es von der Hüfte an abwärts aussieht. Schlafanzug? Jogginghose? Schottenrock? Feinripp? Und am Fuß? Norwegische Hüttenschuhe? Holländische Holzpantinen? Einhornplüschhausschuhe? Ich sag ja gar nicht, dass es so ist. In bizarren Zeiten treibt die Phantasie entsprechende Blüten – befeuert von ebenso bizarren Hintergrundbildern, die sich der ein oder andere derzeit herunterlädt. Um die reale häusliche Szenerie zu verbergen, taucht mancher Chatpartner plötzlich vor überbordenden Blumenwänden, der Kulisse des Wüstenplaneten Tatooine oder im Hofzugwagen des bayerischen Königs Ludwig II auf. Das ist so komisch, dass man schnell auf noch komischere Ideen kommt. Zum Beispiel diese: Wie wär’s anstelle des Fake-Hintergrunds mir einem Fake-Vordergrund. Würde im Prinzip wie eine Fotowand mit ausgeschnittenem Guckloch fürs Gesicht funktionieren, wie es sie früher auf Jahrmärkten gab. Nur eben virtuell. Da könnten Sie vorne Gucci oder Armani tragen und hinten Schiesser oder Bruno Banani.