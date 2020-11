Hat es daheim also wieder einmal ordentlich gekracht? Keine Sorge! Machtkämpfe in Beziehungen – Thema der heutigen Lektion – sind nicht untypisch und bis zu einem gewissen Grad völlig in Ordnung. Voraussetzung ist natürlich ein grundlegendes Maß an Respekt. Also, von mir aus: Let’s get ready to rumble! Schließlich ist so ein schöner, sauberer Kampf immer auch Zeugnis dafür, dass das Kräfteverhältnis im Ring stimmig ist. Sicheres Anzeichen für eine gewisse Disbalance hingegen: Einer der beiden Partner reißt sich für den anderen ein Bein aus. Das dürfen Sie in diesem Fall ruhig einmal wörtlich nehmen, meine Herren. Sie haben sicher schon von der grausam anmutenden Gepflogenheit einiger Spinnenweibchen gehört, paarungswillige Kerle mit Haut und Haaren zu fressen. Eine für meinen Geschmack reichlich rigide Art, ihn von anderen Damen fernzuhalten. Wie ich nun neulich las, hat sich das Männchen der afrikanischen Goldenen Seidenspinne seinerseits einen besonderen Schachzug einfallen lassen, um zumindest teilweise verschont zu bleiben: Es wirft seine Beine ab. Madame ist dann nämlich erstmal beschäftigt – und im besten Fall satt. Na ja, ganz sicher sein kann sich der Ärmste wohl nicht. So oder so, Sie haben es bestimmt selbst längst erkannt: In dieser Beziehung stimmt was nicht.