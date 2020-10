Sprachnachrichten bei Whatsapp finde ich ungefähr so sexy wie einen Handyakku mit fünf Prozent Restladung oder einen sich ewig drehenden Ladebalken. Ein charmanter Aspekt fehlt völlig.

Wie sehr ich Sprachnachrichten hasse, habe ich in dieser Kolumne schon beschrieben. Vielleicht haben das viele meiner Kontakte in Erinnerung, vielleicht habe ich es auch oft genug gesagt, vielleicht ist es mittlerweile auch allgemeine Kultur: Wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, dann entschuldigt sich der Absender als erstes. „Sorry für die Sprachnachricht, sitze grad im Auto und fahre“ oder „Tut mir leid, voll kein Bock mehr zu tippen“ oder „Bitte schlag mich nicht, aber muss schnell gehen grad, deswegen Sprachnachricht“.

Es ist echt geil, die Leute entschuldigen sich vor der Sprachnachricht für die Sprachnachricht. – per Sprachnachricht. Und ich gestehe: Dann, und nur dann, finde ich es auch okay und bin niemandem böse. Einzige Ausnahme: Die Laberköppe, die dann nicht zum Punkt kommen. Wer nach 15 Sekunden nicht zum Punkt kommt, hat Pech. Wir sind ja nicht in der Kirche beim Gebet.

Nett auch: Das Ende vieler Sprachnachrichten. Gut, es ist das Ende und das ist eh immer gut. Aber: Ohne das kommunikative Gegenüber sind wir mit der Verabschiedung überfordert. „So, ja, äh, also ja. Das wollte ich nur kurz sagen. Ähm, ja. Also...Tschüss dann, bis denn, machs gut, Ciao...“. Die Entschuldigung zu Beginn und das Gestammel am Ende: Das ist der Charme, durch den die meisten Sprachnachrichten keinen cholerischen Anfall nach sich ziehen.