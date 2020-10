40 Tage nackt in der Wildnis

Nie war er so wertvoll wie heute. Ach was, Klosterfrau Melissengeist! Ich meine den Fernseher! Draußen mistiges Herbstwetter und Corona. Drinnen zwingt mich (hatte ich Ihnen doch schon erzählt) das rechte Fußgelenk wegen einer blöden Verletzung immer wieder in die Horizontale. Da heißt es: Blitzschnell zugreifen, bevor ein anderer die Fernbedienung in die Finger bekommt. Oder wie läuft das bei Ihnen zu Hause? Soso, sie haben jetzt also aufgerüstet: jeder seine eigene Flimmerkiste. Wie praktisch! Während Enie van de Meiklokjes Madame auf Sixx, dem führenden Mädelssender, zeigt, wie man süße Milchbrötchen mit Holunderblütensirup und Erdbeermarmeladenfüllung backt, und Paula Lambert allerlei Wissenswertes über krummgewachsene Genitalien und Swingerclubs verbreitet, inhaliert der Gatte auf DMAX, dem Glotzenpendant für echte Kerle, informative Beiträge wie „Megaführerschein – Männer, die Giganten lenken“ oder „Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz“. Sie guckt „Grey’s Anatomy“, bis sie Stein und Bein schwört, die nächste innerfamiliäre Appendektomie (Blinddarmentnahme) eigenhändig vornehmen zu können. Während er sich nach einer Überdosis „Naked Survival XL“ heimlich bei einer Reality-Show beworben hat, in der sechs Männern und sechs Frauen 40 Tage lang nackt in der Wildnis überleben müssen. Das ist Spartenfernsehen vom Allerfeinsten. Für Männchen und Weibchen. Jeder macht seins. Aber irgendwie auch einsam. Und doof. Und darum schalte ich jetzt ab.