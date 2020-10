Verflixtes Glas im Regal

Nuss-Nougat-Creme. Viele sind verrückt danach. Das geht soweit, dass einige Familien, die ich kenne, den Verzehr aufs Wochenende beschränken. Ich sehe das meist gelassen. Mal wird bei uns mehr davon gegessen, mal steht das Glas wochenlang unbenutzt im Regal. Nun bin ich auf eine Nuss-Nougat-Creme gestoßen, die noch besser schmecken soll als das Original: weiße Creme. Das Rezept geistert durchs Internet und soll viele Anhänger haben. Also kredenze ich es Ihnen hier mal: 200 Gramm weiße Schokolade, 190 Gramm weiße Mousse-au-Chocolate-Schokolade, 20 Teelöffel Pflanzenöl und 35 Gramm Haselnussmus. Beide Schokoladensorten werden mit dem Öl in einem Mixer fein püriert. Anschließend noch das Haselnussmus untermischen. Wenn sich eine schöne, cremige Masse gebildet hat, ab ins Glas damit und fertig! Gesund ist das natürlich nicht, aber immerhin wäre der weiße Aufstrich selbst gemacht. Ob er wirklich so gut schmeckt? Im Internet lautet die Antwort definitiv ja. Ich werde diesen Trend jedoch erst mal auslassen und mich auf die Nuss-Nougat-Creme beschränken, die bei uns im Regal steht. Vielleicht rutscht das verflixte Glas ja immer weiter nach hinten und gerät irgendwann völlig in Vergessenheit.