Mist, die Maske

Bei uns zuhause liegen ungefähr zwanzig Corona-Masken herum. Hinzu kommt eine nicht unerhebliche Dunkelziffer in Hosen-, Jacken- und Aktentaschen des Hausherrn. Die im Falle eines anstehenden Waschvorgang natürlich herausgenommen werden. Warum so viele, werden Sie jetzt fragen. Meine Vermutungen gehen dahin, dass der Mann, wenn er aus dem Haus geht, so viele Dinge zu bedenken, abzuwägen und zu berücksichtigen hat – Zähne putzen, Socken anziehen, Brote schmieren, Schuhe anziehen, Schlüssel einstecken – und gleichzeitig unbedingt voll konzentriert darauf ist: einen entscheidenden Satz der morgendlichen Buchbesprechung auf Deutschlandfunk Kultur nicht zu verpassen – und ist nicht letztlich jeder Satz entscheidend? Kurz: Da wird die Zeit plötzlich so knapp, und der Kopf ist so voll, dass es einfach nicht mehr zu schaffen ist, auch noch daran zu denken, eine Maske einzustecken. Jedenfalls, wenn er andere Klamotten anzieht als am Vortag. Karlsson vom Dach würde sagen: Das stört keinen großen Geist. Und wenn er dann vor einem Laden… Tja, da wird halt eine neue gekauft. Oder mehrere. Zur Sicherheit. Neulich waren wir mal wieder in Kiel, den Sohn besuchen. Vorm Theater begann der Junge zunehmend hektisch seine Taschen zu durchwühlen. „Oh, Mist!“ Ich war milde gestimmt. Ist halt erblich vorbelastet, der Junge. Sein Vater freilich zog triumphierend gleich zwei Masken aus der Tasche. „Hier mein Junge. Und dran denken: Immer dabei haben.“ Er hatte zufällig dieselbe Hose an wie tags zuvor. Und dasselbe Jackett.