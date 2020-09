Fußballer im Wohnzimmer

Nein, ich werde nicht über den Tag der Currywurst schreiben, auch wenn ich gestern den „Currywurst“-Song von Herbert Grönemeyer mit der herrlichen Anfangszeile „Gehste inne Stadt. Wat macht dich da satt? Ne Currywurst“ gleich mehrfach gehört habe. Den Song hörte ich unter anderem, als ich mich über Trends auf dem Fernsehmarkt informiert habe. Die neuesten Fernseher haben so scharfe und große Bilder, dass es dafür derzeit kaum geeignete Filme gibt. Die Bilder sind so scharf, dass sogar das Currypulver auf einer Currywurst genau zu sehen ist. Aber will ich das oder lebensgroße Bundesliga-Fußballspieler in meinem Wohnzimmer überhaupt?

