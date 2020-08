Emma hatte sich zwei Kugeln Schoko-Eis ausgesucht, ihre große, oberfränkische Freundin ein Spaghetti-Eis. Beide saßen erwartungsvoll in der Eisdiele und vernaschten ihr Eis, nachdem es endlich serviert worden war. Und dann das Dilemma, als der Eisgenuss vorüber war: Womit werden der Mund abgeputzt und die klebrigen Hände abgewischt? Emma fand das typisch für eine Eisdiele und ihre oberfränkische Freundin gab ihr Recht. Die beiden überlegten, weshalb es immer diese hauchdünnen, glatten und völlig unbrauchbaren Papierfetzchen gibt, auf denen die Eisschalen stehen und die auch noch aufgeweicht sind, wenn Schwitzwasser die Eisbecher heruntergelaufen ist. Also, warum machen die Eisdielen-Chefs das? Sie sind zu geizig, mehrlagige Servietten zu kaufen, überlegte Emma. Sie genießen es, wenn ihre Gäste und ganz besonders mit verschmierten Mündern nach Hause gehen, meinte die oberfränkische Freundin. Die lachen sich kaputt, wenn man den Mund am Ärmel abwischt, behauptete Emma. Oder mit dem Handrücken. Und nun stell Dir vor, Du musst Deinen Corona-Mundschutz noch drüber ziehen, sagte die oberfränkische Freundin. Ja, der klebt dann fest, sagte Emma und stellte sich vor, wie man den Mund- und Nasenschutz unter Schmerzen von den Lippen reißen muss.. Absolut kundenunfreundlich. Die beiden wollen jetzt nur noch Eis am Stil essen.