Haben Sie nicht eben noch in trauter Zweisamkeit das Milchspeisen-Kühlregal inspiziert? Nun fragen Sie: „Ananas oder Heidelbeere?“ und blicken in ein völlig unbekanntes Augenpaar über einem völlig unbekannten Mund-Nasen-Schutz, hinter dem sich vermutlich ein süffisantes Grinsen breitmacht. Soll heißen: „Hatta wohl das Weite gesucht, oder?“ Nicht schon wieder! Kennen Sie das, wenn Sie den Partner im Supermarkt verloren haben und sich mit ihm diesen absurden Wettlauf durch die Regalreihen liefern? Sie, das Tiefkühlgut in der eisigen Hand, jonglierend. Er, die leere Tiefkühltasche im Einkaufswagen kutschierend, immer eine Regalreihe voraus. Oder dahinter. Jedenfalls nie da, wo Sie sind. Wie die beiden Königskinder, die nicht zueinander finden. Oder der Hase und der Igel. Die Tiefkühlkost in Ihrer Hand beginnt zu tauen. Und Sie fragen sich, ob er das absichtlich macht, ob er sich irgendwo versteckt, den Supermarkt bereits verlassen hat, ob es nur eine Trennung auf Zeit ist oder er endgültig die Nase voll hat. Ob Sie ihn vielleicht ausrufen lassen sollten – anrufen geht ja nicht, weil der Handyempfang im Markt unter aller Kanone ist. Oder ob irgendetwas Grundlegendes mit ihrer beider Antennen für einander nicht stimmt. Jeder verdammte Schmetterling bekommt das besser hin. Tja, das sind eben wahre Meister der Sinne: Einigen gelingt es, ihre Partner noch in zwei Kilometer Entfernung zu riechen und zu orten. Andere Falter setzten hochfrequente Ruftöne ein. Andere Frauen offenbar auch: „Äääääärrrwiiiin“, schallt es zornig aus der Knabber-Regalreihe...