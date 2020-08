Rauch um Mais

Ich käme an beides heran. Eins befindet sich nur ein paar Meter von mir entfernt in der Vorratskammer und steht mir ganz legal zur Verfügung: Mais-Flips – ein Snack, gesalzen oder gezuckert oder beinahe ohne Geschmack. Die zweite Sache könnte ich mitgehen lassen, wenn ich meinen Mann im Labor besuche, aber ganz legal wäre das wohl nicht: flüssigen Stickstoff. Würde ich es aber tun, könnte ich einen neuen hippen Snack in unsere Region bringen, den es bisher angeblich nur in Berlin zu kaufen gibt: „Smoke Pops“. Abdullah Bayram hat den ursprünglich aus Südkorea stammenden Snack vor zwei Jahren nach Kreuzberg gebracht und verkauft ihn dort immer häufiger. Obwohl es sich bei flüssigem Stickstoff um ein bis zu minus 200 Grad kaltes Gas handelt, sei der Verzehr der „Cake Pops“ gänzlich ungefährlich, sagt Bayram. Nachdem die Mais-Flips aus dem dampfenden Stickstoff auftauchen, seien sie nur noch minus 40 Grad kalt und schmölzen auf der Zunge. Das Resultat: Rauch aus Mund und Nase wie beim Qualmen einer Zigarette. Ob’s auch schmeckt? Das werden wir wohl nie erfahren, wenn ich nicht mutig genug bin, meinem Mann ein wenig flüssigen Stickstoff zu stehlen.

