Etwas verwundert schaute ich drein, als ich am gestrigen Morgen – zugegeben etwas schläfrig – beim Frühstück als Zitat des Tages in unserer Zeitung eine Äußerung des Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen las. Er wurde mit dem Satz zitiert: „Es gibt in Deutschland kein Recht auf Rasen.“ Hintergrund meiner Verwunderung war ein Gespräch mit einem Familienmitglied, dem kurzfristig der beauftragte Landschaftsgärtner den Auftrag zur Anlage des Gartens mit Terrasse, Carport und Rasen zurückgeben hatte, – vermutlich, weil er zu viele Aufträge hat. Da war guter Rat teuer. Ich diskutiere deshalb ausführlich mit dem Familienmitglied, wie noch in diesem Sommer um den Neubau herum Rasen angelegt werden könnte. Und dann las ich in unserer Zeitung: „Es gibt in Deutschland kein Recht auf Rasen.“

