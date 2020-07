Corona unter der Haut

Bei meinem Frisör um die Ecke gibt es im Juli fünf Prozent Rabatt, wenn der Kunde nicht über Corona spricht. Vermutlich haben sich die Frisörinnen in den vergangenen Wochen nichts anderes anhören müssen und sind froh, einfach mal wieder über das Wetter zu sprechen oder über den neuesten Familienklatsch. Fünf Prozent – das kann sich lohnen, wenn der Gesamtpreis manches Mal bei rund 100 Euro liegt. Für eine andere Berufsgruppe ist das Thema Corona unterdessen nicht vom Tisch, im Gegenteil: Tätowierer melden, dass sich immer mehr Menschen weltweit Motive stechen lassen, die mit Corona zu tun haben. Das muss man sich mal vorstellen! Tatsächlich sei eines der beliebtesten Motive die Klopapierrolle, versehen etwa mit dem Schriftzug: „I survived 2020“, also „Ich habe 2020 überlebt.“ Außerdem gibt es etliche Mundschutz-Motive, teils schnörkellos, teils kunstvoll mit Tinte unter die Haut gestochen. Wirklich makaber finde ich aber die Abbildung des Virus´ an sich. Die Motive reichen von bedrohlich-aussehenden Darstellungen der stacheligen Proteinhülle über blubbernde Reagenzgläser bis hin zu kleinen lächelnden Corona-Comic-Figuren. Diesen Trend hätten sich die Tattoo-Anhänger wirklich sparen können. Da halte ich mich lieber an meinen Frisör und lasse mir für 95 Euro einen hübschen Haarputz verpassen.

