Virtuelles Geld, reales Gold

Der Fall Wirecard veranschaulicht, was Brecht schon wusste, der im Prinzip nicht im Bankraub, sondern in der Bank-Gründung das Verbrechen sah.

Der Wert des Geldes ist virtuell. Das wahre Gold jedoch liegt woanders. Und alle schütteln schon wieder den Kopf, dass sich in einer Branche ein Skandal ereignet, obwohl der Skandal eigentlich vorhersehbar war.

Die Geschehnisse um den Finanzdienstleister Wirecard veranschaulichen einmal mehr, was Brecht schon wusste, der im Prinzip nicht im Bankraub, sondern in der Gründung einer Bank selbst das Verbrechen sah. Firmen wie Wirecard bieten elektronische Lösungen für Zahlungsverkehr im Internet an und Wirecard hat es mit diesem Geschäftsmodell sogar bis in den DAX geschafft. Jetzt wird aber bekannt, dass rund ein Viertel des Kapitals von Wirecard – nämlich 1,9 Milliarden – tatsächlich nur virtuell waren, also sprichwörtlich nie existiert haben. Obwohl seit 2008 schon Zweifel über die wahre Liquidität von diesem Finanzdienstleister kursierten, scheint niemand hier vor Schaden geschützt, denn denjenigen, die uns eigentlich vor Betrug und Marktmanipulation bewahren sollen, ist dieses Finanzloch über Jahre einfach entgangen.

Weder die staatlichen Kontrollinstanzen wie die Bafin, die wir alle mit unseren Steuern bezahlen, noch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie Ernst & Young ahnten etwas vom Umfang dieser Manipulation, die nach und nach von Journalisten der Financial Times aufgedeckt wurde. Leidtragend jedoch sind hier wieder einmal die kleinen und mittleren Aktionäre, die nicht nur Wirecard, sondern der Institution Börse und ihren Kontrollmechanismen vertraut haben. Zudem werden hier Erinnerungen an die Finanzkrise im Jahr 2008 geweckt, die damals durch die Lehman-Pleite ausgelöst wurde und die Weltwirtschaft noch immer in Mitleidenschaft zieht. Jedesmal denkt man, die Weltgemeinschaft hätte aus dieser Krise gelernt und würde das Unwesen des Finanzwesens nun besser kontrollieren können. Quasi ist aber das ganze virtuelle Geld, das angeblich auf Offshore-Konten existiert haben soll, nun erst als realer Verlust in der Tasche jedes einzelnen Aktionärs angekommen. Aber wir alle haben schon zuvor viel mehr verloren, als uns eigentlich bewusst ist! Nämlich die Kontrolle und Privatsphäre über unsere persönlichen und privaten Daten. Die Daten, die früher bei Finanzdienstleistungen nur zum Transfer notwendig waren, sind heute das Gold und das wahre Kapital dieser Unternehmen. Wir vertrauen aber diesen Institutionen und Firmen bedingungslos und geben ihnen Auskunft über unser Konsum- und Kaufverhalten und erhalten im Gegenzug dafür höchstens Trostpreise und scheinbare Bequemlichkeit. Waren- und Geldströme werden heutzutage global abgewickelt und hinterlassen eine Unzahl an Datenspuren, die fleißig gesammelt und analysiert werden. Der wertvollste Mensch ist der gläserne Mensch. Hier geht es nicht mehr um den realen Wert unseres Geldes oder unserer Konsumgüter, hier geht es um das Gold der Privatsphäre. Wie sonst lässt es sich erklären, dass ein Unternehmen wie Wirecard überhaupt Einzug in die Riege der wertvollsten Unternehmen der deutschen Wirtschaft gehalten hat?