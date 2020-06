Manche Leute haben das mit den WhatsApp-Gruppen nicht ganz verstanden. Oder ich hab es nicht verstanden. Aber wenn in der Nacht zehn Mal das halbe Bett vibriert, das Handy einen Zitteraal (oder andere Gerätschaften) imitiert, weil irgendwelche hochkommunikativen (oder schlicht angeheiterten) Menschen ihre Dialoge in einer Gruppe austragen, dann kann es schonmal sein, dass das Smartphone mit einem wüsten „Schnauze jetzt, und zwar ganz!“ in die Ecke fliegt, dann das vibratöse Privileg verliert und komplett stummgeschaltet wird. Dumm nur: Hinterher vergesse ich, dass es stumm ist uns verpasse diverse Anrufe und Nachrichten, die ich lieber gleich gelesen hätte.

Dabei könnte es so einfach sein, denn wie es im Digitalen so ist: Die meisten Probleme hatte schonmal jemand und nun gibt es Lösungen. WhatsApp-Gruppen schalte ich mittlerweile grundsätzlich stumm. Ein Feature, das den Nobelpreis verdient. Es funktioniert, wenn man in der Gruppe auf die drei Punkte klickt und in die Einstellungen geht. Dort gibt es den Punkt „Gruppe stummschalten“. Leider nur für höchstens ein Jahr, aber dann macht man es halt einfach noch einmal.

Und wie sorge ich zusätzlich nachts für Schlafruhe? Entweder ich stelle das Gerät stumm (und laufe Gefahr, später zu vergessen, es wieder anzustellen) oder nutze den Ruhemodus. Da kann man einstellen, dass das Smartphone zu bestimmten Uhrzeiten keinen Mucks von sich gibt, nichtmal eine Vibration. Schon hat man Schlafruhe und weder Zitteraale, noch andere vibrierende Schlafstörer.