Nicht schon wieder!

Das hier ist nicht einfach für mich. Ich schreibe heute über einen Trend, den ich vor Ewigkeiten nicht nur aus meinem Kleiderschrank, sondern auch aus meinem Gedächtnis verbannt habe: das Batiken. Allein dieser Begriff versetzt mich in die Zeit vor über 20 Jahren, als ich noch Haare bis zum Po hatte und Woll-Leggins trug. Damals waren wir alle irgendwie in der Kirche aktiv und priesen nicht nur Gott, sondern auch das Batiken. Jedes noch so kleine Fitzel Stoff wurde verknotet, umwickelt oder umklebt und in Textilfarbe eingetaucht. Der erhoffte Clou: Alle Stellen, die abgedeckt waren, blieben später heller oder ganz weiß. Die typische Batik-Optik entstand. Nun ist das Muster also wieder en vogue, wie es in Modekreisen so schön heißt. Meine Freundin Karen batikt schon. Selbst die ehemalige amerikanische First Lady Michelle Obama trägt Batik-Pullover von angesagten Designern, und die Fußballerfamilie Beckham, deren Mutter Modedesignerin ist, soll in Corona-Zeiten so richtig auf den Batik-Geschmack gekommen sein. Ich schnappe nach Luft, wenn ich von so viel Mode-Eintracht höre, und hoffe inständig, dass ich nicht irgendwann schwach werde und mir auch ein Batik-Teil zulege oder gar selbst Hand anlege und ein verknotetes T-Shirt in Farbe tauche.

