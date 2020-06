Mag ich das wirklich?

Manchmal lernt man als Erwachsener auch von kleinen Kindern. So ergeht es mir manchmal im Umgang mit meinen drei Enkeln. So bewundere ich die Geduld, mit der sie manchmal minutenlang etwas mit Lego oder Duplo aufzubauen versuchen, – auch wenn es nicht klappt. Ich wäre da sicherlich in gleicher Lage schon längst durchgedreht.

Geradezu clever ist einer meiner Enkel, wenn es ums Essen geht, speziell um Süßigkeiten, die man ja weder als Kind noch als Erwachsener zu häufig verzehren sollte. Als Erwachsener würde man wahrscheinlich denjenigen fragen, der etwas Leckeres gerade bei sich hat: „Darf ich mal probieren?“ Mein Enkel wählt eine andere Vorgehensweise. Er fragt: „Mag ich das?“ Und wer kann dann schon dem Knirps als Erwachsener eine Kostprobe verweigern?

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an