Prost auf der Oker

In diesen schwierigen Zeiten sind positive Meldungen eher die Seltenheit. Aber es gibt zumindest Momente, die einem Mut machen auf eine Post-Corona-Zeit, die sicherlich irgendwann kommen wird. Bis dahin sollte man sich auch mit Kleinigkeiten zufrieden geben. In einer großen deutschen Wochenzeitschrift werden derartige „Was das Leben lebenswert macht“ -Momente unter einer viel gelesenen Rubrik veröffentlicht. An diese Rubrik fühlte ich mich erinnert, als ich vor einigen Tagen bei herrlichen Sommerwetter eine Radtour unternahm, die mich an der Oker entlangführte. Auf dem Fluss sah ich ein mit zwei Männern besetztes Kanu. Diese Männer prosteten sich während der Kanufahrt gerade mit zwei frischgezapften Bieren zu, als ich am Ufer vorbeiradelte. Am liebsten wäre ich vom Rad gesprungen und zum Kanu rübergeschwommen...

