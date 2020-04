Ein Schritt zur Normalität

Gestern erreichte mich per Mail die nicht überraschende Mitteilung, dass das Bezirkliga-Fußballspiel zwischen Salzdahlum und Schandelah ausfällt. Derartige Absagen sind schon fast zur Normalität geworden. Ich wundere mich kaum noch, was inzwischen alles abgesagt wird. Umso erfreulicher ist es, dass ab Montag wieder die meisten Geschäfte öffnen können und dass ab 27. April der Schulbetrieb los geht. Das sind beides Zeichen für die Rückkehr zur Normalität, die wir uns doch alle so wünschen. Wer träumt nicht von einem Sonnenschein-Wochenende mit Einkäufen, Besuch von Sportveranstaltungen in Wolfsburg oder Salzdahlum oder einem schönen Essen im Restaurant? Diese Rückkehr zur Normalität können wir uns aber nur durch Disziplin erarbeiten. In dem Sinne: Bleiben Sie auf Distanz und gesund!

