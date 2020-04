Ritter ohne Rüstung

„Wenn wir es recht überdenken, so stecken wir doch alle nackt in unseren Kleidern.“ Heinrich Heine

Die ewigen Coronakrisenweisheiten hängen mir jetzt schon zu den Ohren heraus. Diese etwa: „In der Krise zeigt mancher sein wahres Gesicht.“ Zumal mir Ihres, meine Herren, derzeit eigentlich ganz gut gefällt. Vielleicht ein wenig zerknautscht. Irgendwie unaufgeräumt. Das Haar (wer welches hat) bisweilen vorwitzig zerzaust. Sagen Sie mal, ist das ein ausgeleiertes T-Shirt, das Sie da tragen? Steht Ihnen! Soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann. Man sieht sich zurzeit – zumindest im Kollegenkreis – ja oft nur in diesen winzigen Quadraten auf dem Bildschirm, wo Ihre für mich völlig neuen, chilligen Zuhausegesichter eines nach dem anderen aufploppen wie beim Memoryspiel. Ein freundliches Hallooo! Hey! Grüß’ Sie! Kollegialer Wink in die Webkamera! Ach, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist dieser olle Eingangssatz vielleicht doch nicht so doof: Ist schon interessant, was so eine handfeste Krise zutage fördert... Zumindest für eine unverbesserliche Küchenpsychologin wie mich. Vor längerer Zeit habe ich mal eines dieser abgegriffenen Wartezimmer-Manager-Magazine in die Finger bekommen und verfing mich glatt in folgender These einer Kleidungsexpertin, die dort zu Wort kam: „Der Anzug ist Rüstung und Waffe des Mannes“ – oder so ähnlich. Der Artikel handelte davon, wie man im Beruf kraft seiner Klamotte einen 1A-Alphatierauftritt hinlegt. Tja, und nun zeigt sich wider Erwarten: Was ein echt cooler Business-Ritter ist, der macht auch ohne Rüstung ‘nen anständigen Job.