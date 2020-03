Soziale Medien sind Pflicht, nicht die Kür

Eine Aussage, die ich in meinem Freundeskreis öfter wiederhole: „Eigentlich wäre die Welt friedlicher, wenn wir das Internet löschen.“ Das ist natürlich furchtbar naiv und selbstverständlich ist es nicht möglich. Ganz so radikal will ich nicht sein, denn oft genug sehe ich, was Menschen wie Ellen und Stefanie Radtke mit dem Werkzeug Internet anstellen: Sie leben ihr Leben. Sie zeigen Courage. Sie sind Vorbilder für Jugendliche und Erwachsene, die ihre Liebe zum gleichen Geschlecht mit diesen Vorbildern selbstbewusster leben können. Ohne das Internet hätten die Radtkes nicht einen solchen Einfluss.

Deshalb geht es nicht um gut oder schlecht, sinnvoll oder überflüssig – die sozialen Medien sind Teil unserer Realität. Es wäre zu einfach zu sagen, dass ein kleiner Teil der Menschen Hass verbreitet, der nur im Internet anzutreffen ist. Es sind Menschen, die wir bei der Arbeit und auf der Straße treffen – das Internet spiegelt unsere Gesellschaft mit all ihren Facetten wieder. Deshalb müssen wir als Zivilgesellschaft für Minderheiten einstehen und den Mund nicht erst aufmachen, wenn gewisses Gedankengut schon ausgesprochen ist. Denn dann ist es schon zu spät; die Saat schon gesät. Die Kirchen, humanistische Institutionen, Politiker, jeder und jede ist gefragt, nicht nur User und Konsument zu sein, sondern auch Zivilcourage zu zeigen. Im Jahr 2020 ist eine Präsenz in den sozialen Medien für die Kirche keine Frage mehr, es ist eine Pflicht. Phänomene wie „Anders Amen“ sind dabei nur die Kür.