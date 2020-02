Feiertage mitfeiern

Nachdem ich mich Anfang des Jahres an dieser Stelle über den „Wegfall“ von Feiertagen, weil sie auf einen Samstag oder Sonntag fallen, „beschwert“ hatte, erhielt ich einen interkulturellen Kalender zugeschickt. Darauf sind alle religiösen Feiertage verzeichnet, die man theoretisch in Deutschland feiern könnte, zum Beispiel das jüdische Purimfest am 10. März, den islamischen Aschuratag am 29. August oder das buddhistische Mondfest am 1. Oktober. Ich würde – zumindest 2020 – gern alle Feste mitfeiern...

