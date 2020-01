Es sollte wohl nicht sein

Manchmal freue ich mich nach einem stressigen Arbeitstag auf einen gemütlichen Fernsehabend. So geschehen vor einigen Tagen, aber: Auf keinem Fernsehsender war etwas zu sehen, was mich interessiert hätte. Nun war guter Rat teuer. Aber es gibt ja noch die Mediatheken der Fernsehsender, über die man verpasste Sendungen auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen kann. Dort wurde ich auch fündig, aber die Übertragung des ausgesuchten Krimis stockte extrem häufig, was zu einem angenehmen Fernsehabend so gar nicht passte. Also Blu-ray ins Gerät geworfen, eingeschaltet und den ausgesuchten Film gestartet, aber vergessen, als Sprache Deutsch anzuklicken. Also noch mal starten. Nach 10 Minuten ein dunkler Bildschirm, ebenso nach weiteren zehn Minuten. Es soll einfach nicht sein, dachte ich, vergaß den Fernsehabend und griff zum guten Buch.

