Nie wieder „Nordpol“!

Doch, die Überschrift ist ernst gemeint. Das Wort „Nordpol“ soll mir in diesem Jahr nicht über die Lippen kommen – beim Buchstabieren. Sie kennen doch diese Verdeutlichungsversuche bezüglich einer unklaren Schreibweise: „A wie Anton“ oder „B wie Berta“ bellt man zuweilen ins Telefon. Oder eben „N wie Nordpol“. Aber nun hat der Journalist Rolf Eckers in der „Westdeutschen Zeitung“ schön klar dargelegt, dass unsere Buchstabiersitten immer noch auf eine Nazi-„Säuberung“ aus dem Jahr 1934 zurückgehen. Ja, vorher sagte man „N wie Nathan“ und „S wie Samuel“ (statt „Siegfried“) und „D wie David“ (statt „Dora“). Zwar wurden die jüdischen Namen schon 1948 wieder in diese Buchstabiertafel aufgenommen, aber der traditionell, wenn nicht bockig eingestellte Volksmund blieb überwiegend – nach meiner Beobachtung sogar durchgehend – bei der „arisierten“ Namensliste.

Tja und nun? Ob ich das entnazifizierte Buchstabieren für einen entscheidenden politisch-moralischen Durchbruch halte? Nein (mit N wie Nathan), eher nicht. Aber vielleicht gelingt es mir trotzdem, in den wenigen Buchstabiermomenten des Lebens trotz der alten Gewohnheiten auf Nathan und Samuel zu achten. Wie sagt der Dichter? „Begreifst du aber, wie viel andächtig schwärmen leichter als gut handeln ist?“ Ja, Sie liegen richtig, was die Herkunft dieses Zitates angeht: „Nathan der Weise.“