Rechte setzen die Tonlage

Zunächst möchte ich mich selbst bezichtigen: Ich bin ‘ne alte Umweltsau. Jeder ist das. Wer nicht grade in einem Naturvolk lebt, der kommt nicht drum herum. Dass der WDR ein lustiges Kinderlied darüber macht, tut mir nicht weg und ist eigentlich keine weitere Erwähnung wert. Aber wir regen uns auf. Tun wir?

Eigentlich nicht. Das Ganze wurde, wie so manche Themen, vor allem über Twitter gesetzt. Und der Kurznachrichtendienst wurde bewusst genutzt, um die „Debatte“ auf die Agenda zu bringen. So funktioniert die Manipulation: Irgendein rechtslastiger Twitterer entdeckt ein Video, teilt es und setzt dabei die Tonlage, die die ganze Debatte über anhalten soll. Über interne Chatgruppen werden weitere Accounts (darunter viele Fakes) aktiviert, die das Thema weiter verbreiten und ihm so Relevanz geben. Dann kommen große rechtslastige Multiplikatoren hinzu, das Thema wird ein Trend.

Jetzt kommen die klassischen Medien, die (und da nehme ich unsere Zeitung nicht aus) das Thema aufgreifen und leider auch die bis dahin künstlich erzeugte Stimmung: „Wir berichten über einen Shitstorm gegen...“ und verleihen damit den rechtslastigen Fakes Relevanz und Glaubwürdigkeit. Daraufhin äußern sich Politiker, Intendanten, Promis. Die Kritik – so scheint es – ist Konsens. Am Ende versagt dann das Ziel des Shitstorms und rudert reumütig zurück, so wie zuletzt der WDR.

Die Debatte, ursprünglich nur angestoßen von rechten Netzwerken, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und die Nazi-Trolle haben ihr Ziel erreicht. Dass zwischen Realität und gefühlter Aufregung Welten liegen, zeigte die „Demonstration“ vor dem WDR-Gebäude, zu der nur rund hundert Menschen kamen.

Wir sollten alle einen Gang zurückschalten und nicht alles glauben, was Twitter uns als Mehrheitsmeinung verkauft. Eigentlich müsste jeder Bürger jährlich einen Kurs für Medienkompetenz absolvieren.