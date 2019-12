Die Festplatte reinigen

In meinem derzeitigen Lieblingsroman „Mittagsstunde“ von Dörte Hansen wundert sich die Hauptfigur Ingwer Feddersen darüber, wie viele deutsche Schlager er auf seiner Festplatte, also in seinem Gehirn, gespeichert hat, so dass er fast jeden deutschen Schlager mitsingen kann. Feddersen kennt die Lösung: Seine Mutter hat ihm als kleines Kind jeweils zum Einschlafen von einem Tonbandgerät aus dem Radio aufgenommene Schlager vorgespielt. Mir geht es manchmal ähnlich wie Ingwer Feddersen. Wenn ich NDR I im Autoradio höre, dann kann ich auch viele deutsche Schlager mitsingen, obwohl ich das eigentlich nicht will. Für meine Schlagerkenntnisse war meine Schwester mit ihrer Single-Sammlung sowie Dieter Thomas Heck mit seiner Hitparade im ZDF verantwortlich. Aber ich würde gern Songs wie „Beiß nicht gleich in jeden Apfel“ von Wencke Myhre, „Speedy Gonzales“ von Rex Gildo oder „Ganz in Weiß“ von Roy Black von meiner Festplatte löschen. Nur weiß ich leider nicht, wie das gehen kann.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an