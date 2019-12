Ein Lob der armen Wurst

Sprechen wir heute mal über die Wurst. Sie war schon bekannt, als Homer den Odysseus auf Reisen schickte. Damals handelte es sich um Tiermägen, die mit Fett und Blut gefüllt waren. Das Wort Wurst ist übrigens ein deutsches Wort, das im 11. Jahrhundert erstmals ausgesprochen wurde. Wurst galt seit jeher als minderwertige Fleischware. Hochwertige Fleischwaren sind dagegen Braten und Schinken. Und weil das Ansehen der Wurst schon so schlecht war, gelangte der Mensch schnell zu der Ansicht, das in der Wurst alles verwurstet wird, was an Fleisch(-resten) zu haben ist. Pfiffige Zeitgenossen machten sich diesen Reim darauf: „Der Inhalt einer Wurscht bleibt auf ewig unerfurscht“. Das wird nun wirklich nicht allen Würsten gerecht und ist auch recht herablassend daher gesprochen, denn nicht wenige Menschen sind froh, dass sie überhaupt Wurst auf dem Brot haben. Für diese Menschen „geht es um die Wurst“, eine Redewendung, die wir alle kennen. Bei Wettbewerben in früheren Zeiten traten arme Menschen zum Wurtschnappen oder Wurstangeln an. Wer sie ergatterte, hatte für eine Weile etwas Besonderes auf dem Brot. Wenn es also um die Wurst ging, musste man der Sieger sein.

