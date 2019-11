Eierpunsch macht blau

Es ist an der Jahreszeit, über heiße Getränke mit Alkohol zu sprechen. Glühwein ist das erste Heißgetränk, was dem Gemütlichkeit suchenden Menschen in den Sinn kommt. Noch etwas gemütlicher ist es, allein vom Wort her, Punsch zu trinken. Punsch kann man nämlich zelebrieren, so wie es beispielsweise...