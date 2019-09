Der Typ mit den besohlten Socken

Gut drei Monate habe ich sie jetzt, meine Barfußschuhe. Sneaker-Optik, schwarzer Stoff. Oder aber, was andere sehen, wenn sie meine Füße betrachten: Ein Typ auf Socken. Leicht befremdlicher Anblick – aber da hab ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Irgendwie hat es ja auch was, wenn Kinder in der...