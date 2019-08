Coming out in Wolfsburg

VW will also weiblicher werden. Starke Ansage! Mit großem Tamtam feierten darob mehrere Männer des Spitzenmanagements jüngst das Coming out – mit neuem Logo, neuem E-Auto, neuem Image. Ich bin übrigens voll d’accord, Weiblichkeit ist eine wunderbare Angelegenheit, unbedingt erstrebenswert, schwanke...