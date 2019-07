Wundersame Müllvertilgung

Versprochen ist versprochen. Letzte Woche habe ich angedeutet, dass ich heute verraten will, was mich gelegentlich in die Raserei treibt. Es ist: der gelbe Sack. Dieses zart besaitete, höchst anfällige Wertstoffbehältnis ist an sich schon Anlass genug für stetes Grollen und Grämen gegen jedermann....