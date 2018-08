Eingepfercht zwischen Lkw

Nein, so gegen 14 Uhr fahre ich derzeit nicht mehr auf der A39 Richtung Wolfsburg. Logisch, dass die Änderung der Wechselspurführung kurz zu Rückstaus führt, aber ich muss genau die schlimmste Zeit erwischt haben. Vor allem die Zeit, in der sich Lkw an Lkw reiht. Und so klemmte ich von Anfang zwischen zweien dieser Riesen-Gefährte. Da der Verkehr immer lief und wieder plötzlich stoppte, musste man, abgesehen vom totalen Stillstand,...