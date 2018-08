Später verklärt es sich

Gut, dass die Altenpflegerin so souverän reagiert hat und angesichts des Geruchs und ihrer Augenreizung sofort den Notruf gewählt hat. So wurde niemand verletzt – und die Bewohner des Altenheims kamen mit einem Schrecken und einem außergewöhnlichen „Ausflug“ davon. Ich kann mich gut erinnern, dass ich bei meinem bisher einzigen Krankenhausaufenthalt auch eine Evakuierung miterlebt habe. Wir mussten über eine Stunde in kleinen Räumen...