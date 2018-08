Signalwirkung

Was da am Samstag in der Porschestraße passiert ist, macht Angst. Angst, weil man so aufgeheizte Stimmungen nicht einfach mitten in der Stadt und mitten am Tag vermutet – und noch weniger Massenschlägereien zwischen Dutzenden Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, die über Stunden brodeln und nur schwer steuerbar sind. Das Einzige, was hier in gewisser Weise beruhigend wirkt, ist das konsequente Einschreiten der Polizei und zwar...