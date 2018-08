Herzenssache

Ich liebe kleine Geschäfte. Am liebsten solche mit individuellen Namen ­- und solche, in denen es möglichst viel zum Stöbern gibt. Ich versuche auch, so oft wie möglich in größeren, aber auch kleineren Städten oder Stadtteilen einzukaufen… und so wenig wie möglich das Internet zu bemühen. Und wenn die Geschäfte dann noch in Händen einer Familie und eben nicht einer großen Kette sind, dann ist das ganz wunderbar… wird aber leider immer...