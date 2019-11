Ein toller Grund zum Feiern - und das tagelang

Sooo viele Wünsche! Sie wehen auf bunten Fähnchen in der Luft und sind in unserer Hauptstadt Berlin zu sehen. In den nächsten Tagen werden viele Menschen unter diesen Tausenden Wünschen spazieren gehen. Denn sie gehören zu einem mehrtägigen Fest. Es erinnert an ein Ereignis vor 30 Jahren, über das...