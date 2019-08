Fliegende Kameras orten Käfer

Erst bohren sie sich durch die Rinde, dann legen sie dahinter viele kleine Gänge an: Wenn Borkenkäfer sich durch einen Baum gefressen haben, sieht es darin ein bisschen aus wie in einem Labyrinth. Das klingt lustig, ist in vielen Wäldern aber ein großes Problem: Denn die Gänge der Käfer können den...