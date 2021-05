Trickbetrug in Wohnung Trickbetrügerinnen bestehlen Rentnerin in Schöningen

Zwei unbekannte junge Frauen haben sich am Montagnachmittag in Schöningen Zutritt zu der Wohnung einer 83-jährigen Seniorin verschafft, indem sie vorgaben, dringend ein Glas Wasser zu benötigen. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Seniorin, dass aus ihrer Wohnung Geld und fehlte. Das teilt die Polizei mit.

Die Frauen behaupten, sie sammeln für behinderte Kinder

Am frühen Montagnachmittag klingelten zwei, etwa 20-jährige Frauen an der Wohnungstür der Schöningerin, von denen eine schwanger war. Sie behaupteten, Spenden für behinderte Kinder zu sammeln. Sie gaben an, schon einige Zeit unterwegs zu sein, und baten um ein Glas Wasser und darum, zur Toilette gehen zu dürfen. Die 83-Jährige ließ beide Frauen in die Wohnung. Die Schwangere ging ins Badezimmer und die Seniorin in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Kurz darauf betrat die schwangere Frau ebenfalls die Küche und lenkte die Schöningerin ab. Nach einigen Minuten verließen die Frauen die Wohnung, und die Seniorin stellte fest, dass ihr Bargeld und Schmuck gestohlen worden waren.

Die erste, schwangere Frau ist etwa 1,80 Meter groß und hat schwarze Haare. Die zweite Frau ist schlank, 1,70 Meter groß, hat braune Haare mit Strähnen und trug einen auffälligen, goldenen Ring. Beide sollen deutsch mit südeuropäischem Akzent gesprochen haben. Hinweise auf die Täterinnen erbittet die Polizei Schöningen, (05352) 951050.

red