Schöningen: Motorroller-Fahrer stellt sich nach Flucht

Nach kurzer Flucht stellte sich am Sonntagabend in Schöningen ein 29 Jahre alter Motorroller-Fahrer der Polizei. Dem Aprilia-Fahrer wird vorgeworfen, seinen Roller frisiert zu haben. Außerdem werden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet. Das berichtet die Polizei. Der 29-Jährige räumte ein, dass seine Maschine deutlich über 80 Stundenkilometer fahre. An dem Roller seien Auspuff, Zylinder und Kupplung verändert worden, so ein Beamter. Dadurch sei die Betriebserlaubnis des Zweirads erloschen.

Der Rollerfahrer fiel der Polizeistreife beim Beschleunigen auf

Eine Polizeistreife des Einsatz- und Streifendienstes aus Schöningen hatte den Fahrer um 20.55 Uhr beim Verlassen eines Tankstellengeländes an der Helmstedter Straße bemerkt. Da der Roller augenscheinlich stark beschleunigt wurde, wie es für Motorroller unüblich ist, nahmen die Polizisten sofort die Verfolgung auf. Als der Rollerfahrer nach links in die Müller-Mühlenbein-Straße einbog, rutschte der Streifenwagen in der Kurve gegen einen geparkten Honda, so dass der 29-Jährige zunächst davonfuhr.

Auch der Rollerfahrer verunfallt - in der Cunostraße

Als wenige Augenblicke später von Zeugen per Notruf ein Unfall eines Rollerfahrers in der Cunostraße gemeldet wurde, bei dem der Fahrer geflüchtet sei, setzten die Streifenbesatzung ihre Fahrt mit dem beschädigten Streifenwagen zur Unfallstelle fort. Bei dem Roller entdeckten die Beamten, dass auch zwei übereinanderliegende Versicherungskennzeichen montiert waren, die ursprünglich für unterschiedliche Kräder ausgegeben waren.

Die Polizei stellt den Motorroller sicher

Der 29-Jährige räumte ein, wegen der Bauartveränderungen vor der Polizei geflüchtet zu sein. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Motorroller sichergestellt. Es wird überprüft, ob der Schöninger für das Führen des Rollers eine ausreichende Fahrerlaubnis besitzt.