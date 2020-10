Radfahrer mit 2,70 Promille unterwegs

Einer Streife des Polizeikommissariats Schöningen fiel am Samstag gegen 22.50 Uhr ein Radfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Die Beamten hielten den 35-jährigen Mann aus Schöningen in der Straße Klosterfreiheit an und stellten eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol fest, wie die Polizei mitteilt.

Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,70 Promille

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,70 Promille. Die Beamten fuhren mit dem 35-Jährigen ins Klinikum Helmstedt, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

red