Schöningen: Medizinischer Notfall führt zu Autounfall

Ein internistischer Notfall hat am Montag in Schöningen in der Straße Am Galgenberg zu einem Verkehrsunfall geführt, teilt die Polizei mit. Um 14.40 Uhr trafen zwei Polizisten laut Mitteilung am Unfallort ein und leisteten Erste Hilfe, bevor die Rettungskräfte den schwer verletzten 47-jährigen Passat-Fahrer aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt stabilisierten. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge beobachteten Zeugen, wie der 47-jährige Fahrer mit seinem Auto in Schlangenlinien die Straße Am Galgenberg hinunterfuhr, eine Straßenlaterne überfuhr und das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Passat sei über eine Böschung gerollt und auf einem Tankstellengelände gegen das Heck eines Skodas geprallt. Aufgrund eines augenscheinlich internistischen Notfalls habe der 47-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, schreibt die Polizei. Der Fahrer wird zurzeit intensivmedizinisch in der Helmstedter Klinik betreut, teilt die Polizei mit. Insgesamt sei ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. red

