Neujahrsempfang in Schöningen diesmal besonders festlich

In bester Stimmung pilgerten zahlreiche Besucher am Sonntagnachmittag in Richtung Klosterkirche St. Lorenz. Dorthin hatte die Kirchengemeinde zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang eingeladen, der in diesem Jahr aufgrund des 900-jährigen Bestehens der Klosterkirche besonders festlich zelebriert...