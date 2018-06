Ehemalige Lateinschüler treffen sich im Elmhaus

Im Kaffeegarten des Elmhauses kamen zwölf der ehemals vierzehn Lateinschüler zusammen und erinnerten sich an ihre Schulzeit – mittlerweile seit zehn Jahren Tradition. Foto: privat

Am Wochenende versammelte sich ein großer Teil der insgesamt vierzehn ehemaligen Schüler der Lateinklasse 13b, die vor 50 Jahren am Gymnasium Anna-Sophianeum ihr Abitur gemacht haben, in ihrer alten Schulstadt Schöningen.

Genauer zwölf ehemalige Wegbegleiter kamen aus nahezu allen Regionen Deutschlands und sogar aus dem Südwesten Europas angereist. Die meisten von ihnen hätten aufgrund ihres Alters sehr unterschiedliche Arbeitsleben und Berufskarrieren hinter sich, wie sich schnell feststellen ließ, schreiben die Ehemaligen in einer Mitteilung.

Dass 1968 ein besonderer Jahrgang mit dann folgenden Veränderungen war, wurde nicht nur dadurch deutlich, dass es damals die letzten Gymnasiasten waren, die noch am alten Schulgebäude an der Schützenbahn die Schulbänke drückten.

Auch dadurch, dass sie als letzte Schulabgänger nach dem Abitur allesamt in feierlicher Kleidung – nämlich mit Zylindern – durch die Schöninger Innenstadt zogen und das Ende der Schulzeit auch mit einem großen Abi-Ball im Saal des Deutschen Hauses feierten.

Im Kaffeegarten des wiedereröffneten Elmhauses wurden bei sommerlichen Wetter und in fröhlicher Stimmung jetzt unter anderem Erinnerungen wie diese ausgetauscht. Seit zehn Jahren treffen sich die Ehemaligen einmal im Jahr an unterschiedlichen Orten, um ihre Verbundenheit zu bekräftigen, heißt es von den Jubilaren weiter.

Der gelungene Abschluss des gemeinsamen Wochenendes war in diesem Jahr ein Besuchs des Heimatmuseums unter der symfachkundigen Führung des Bruders einer ehemaligen Mitschülerin, der auch etliche Erinnerungen an die 50er und 60er Jahre in der damaligen Salzstadt Schöningen weckte.

Nach einem abschließenden Mittagessen im Zentrum Schöningens trennte sich die kleine Gruppe wieder – mit der Verabredung, sich im kommenden Jahr erneut treffen zu wollen.