Verkehrsverein erfreut über Besucheransturm

Das Gartenfestival des Verkehrsvereins Schöningen am Sonntag war ein großer Erfolg, bilanzierte Elke Stern noch am Sonntagabend. Waren es vor zwei Jahren 5000 Besucher, zählten die Organisatoren in diesem Jahr über 10 000 Gäste, denen mit 96 Ausstellern und einem ganztägigen Bühnenprogramm einiges...