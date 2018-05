Der 27. Straßen-Staffellauf „Rund um den Heeseberg“ startet am Samstag, 2. Juni, in seine 27. Auflage. Auch in diesem Jahr lädt die Samtgemeinde zum Staffellauf rund um den Heeseberg ein, der TSV Jerxheim begleitet ihn mit einem großen Wochenendprogramm. Beginn des...