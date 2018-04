Verkäuferin schüttelt Diebesgut aus der Jacke

Schöningen Mit zwölf Kaffeepaketen wurde ein 22 Jahre alter Ladendieb am Montag um 11.10 Uhr in einem Kaufhaus in Schöningen erwischt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Angestellte des Geschäfts an der Marienstraße den Beschuldigten bei dem Diebstahl beobachtet und ihn im Kassenbereich angesprochen. Hierbei habe die resolute Zeugin das Diebesgut aus der Jacke des 22-Jährigen geschüttelt, so die Polizei-Mitteilung. Der Mann sei später an die verständigten Polizeibeamten übergeben worden. Die Beute hat einen Wert von rund 50 Euro.

