Bürgerbüro heute geschlossen

Schöningen Wegen krankheitsbedingter Personalausfälle kann das Bürgerbüro der Stadt Schöningen am heutigen Samstag nicht geöffnet werden, teilt die Stadtverwaltung mit. In der kommenden Woche soll der Bürgerservice wieder in vollem Umfang zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung stehen.